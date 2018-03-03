Руководитель САП: Антикоррупционный суд вряд ли начнет свою работу в этом году

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий считает, что Антикоррупционный суд вряд ли начнет свою работу в 2018 году.



"Я не уверен, что он до конца года будет работать. Даже наоборот, я больше уверен, что не будет", - сказал Н.Холодницкий в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".



По его словам, принят этот закон может быть и в марте. "Но принять закон и создать суд, набрать судей и обеспечить их работу – это разные вещи", - подчеркнул Н.Холодницкий.



Он отметил, что необходимо на конкурсе подобрать лучших юристов Украины, готовых работать судьями в условиях сложных вызовов, а также обеспечить суд помещениями и надлежащими условиями работы.



""Да, я хочу, чтобы Антикоррупционный суд заработал уже в этом году, но объективно понимаю, что этого не будет. Хотел бы ошибиться", - подчеркнул Н.Холодницкий.



Как сообщалось, 1 марта 2018 года Верховная Рада Украины приняла законопроект о Высшем антикоррупционном суде в первом чтении в четверг и согласно регламенту работы Верховной Рады для подготовки документа ко второму чтению необходимо две недели.



Президент Украины Петр Порошенко убежден, что закон о Высшем антикоррупционном суде должен быть окончательно принят весной.

