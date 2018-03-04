Международная Платежная Система Тайми TYME нарушала санкции Президента Украины и стала лидером украинского рынка денежных переводов

Национальный банк опубликовал данные об активности систем денежных переводов, которые оказались весьма неожиданными. После введения санкций СНБОУ против российских платежных систем на территории Украины и запрета НБУ банкам сотрудничать с такими системами, в частности санкции коснулись Яндекс Денег, Киви, W1 (ныне Интеркасса, Фонди “Fondy”) картина рынка таких переводов существенно изменилась.

На первое место по объемам денежных трансфертов частных лиц вышла компания TYME с объемом переводов на уровне 1,3 млрд. долларов.



На первое место по объемам денежных трансфертов частных лиц вышла компания TYME с объемом переводов на уровне 1,3 млрд. долларов.



TYME - начала свою работу 20 ноября 2014 года на базе финансовой компании «ОМП-2013», после того, как 50% акций финансовой компании приобрела ИК Concord Capital инвестбанкира Игоря Мазепы. До этого услуга денежных переводов предоставлялась под брендом Qiwi одноименного российского платежного сервиса.



Сегодня она является одним из главных операторов денежных переводов между Россией и Украиной, выступая посредником крупной платежной системы России Contact, которая осуществляет прием платежей в РФ, затем отправляет их транзитом в Турцию, а оттуда - в Украину их переводит компания TYME Мазепы.



На сайте одного из банков Молдавии TYME прямо указан в качестве посредника при осуществлении переводов в Украину через российскую систему Contact.



Понятно почему молчит операционный директор МПС Тайми (Tyme) Евгения Канина, ведь что она понимает, что сознательно нарушает закон, сотрудничая с санкционной ПС Контакт, также не многословен многолетний лидер компании Тайми гражданин РФ Александр Чижов касательно прямого нарушения санкционного списка Президента Украины. Александр Чижов известен близкими дружескими отношениями с Андреем Романенком и Сергеем Солониным, родоначальники ПС Киви в РФ. Надеемся и.о. главы НБУ Смолий Я.В. наконец пример меры по отношению к МПС Тайми и немедленно прекратит произвол украинских платежных систем по работе со страной агрессора. Напомним, контроль над реализаций санкций Президента Украины возложен на НБУ и СНБО. Верим, что на должности главы НБУ Смолий Я.В.



Напомним, что ранее в 2017 в сотрудничестве с РФ и в коррупции НБУ был замешан один из акционеров другой платежной системы «Укроп» Расим Тагиев, а ныне работаящая после ребрендинга MOSST Payments. Смена названия, очевидно, связана с громкими уголовными делами и интересом со стороны МВД и СБУ. Напомним, в марте 2016 года в рамках расследования уголовного производства по факту финансовых операций на территории так называемой "ДНР", СБУ арестовала счета 4 компаний в 14 банках. Среди них ТОВ ФК «ВАП-Капитал». Финучреждение работало на территории псевдореспублик через терминалы, принимали наличные и через "Министерство доходов и сборов ДНР" платили "налоги" в "бюджет ДНР".К слову, тогда же были арестованы счета и еще одной терминальной сети – E-Pay (ФК Епей), которая входит в платежную систему «Укроп».



После арестов и преследований со стороны украинских правоохранительных органов, в конце апреля 2016, ПС «Укроп» вышла на рынок с новым именем - платежная система «MOSST Payments» (обновленный номер ПС она получила 09 марта 2017 года). К очистке деловой репутации они подошли серьезно и с большими деньгами: новый сайт, получение PCI DSS, множество заказных статей об «инновационности» приложения для денежных переводов в ТОПовых украинских СМИ, действующий генеральный директор в лице Антона Медведев известен негативной репутацией и мошенническими операциями с карточками физ лиц на предыдущем месте работы. Темные схемы наверняка не исчезли, просто теперь их намного проще проводить через приложение, а не напрямую «светить» юридическим лица и ФОП в терминалах ПТКС страны.

