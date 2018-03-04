Саакашвили объявил марш за отставу Порошенко, Авакова и Луценко

Лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили после сегодняшнего разгона палаточного городка под Радой предлагает провести 18 марта всеукраинский мирный марш с требованием отставки президента. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "Предлагаю 18-го провести всеукраинский мирный марш с требованием отставки Порошенко, Авакова, Луценко и незамедлительного проведения выборов", - написал Саакашвили.

Также он добавил, что у его сторонников будет две недели на подготовку к акции, чтобы "не дать осечку".



Как сообщалось, вчера в палаточном городке возле Верховной Рады полиция изъяла 9 гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин.



В отделы полиции были доставлены около 100 человек, которые сопротивлялись сотрудникам полиции. Начато уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

