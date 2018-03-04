Занятия в школах на следующей неделе состоятся

С 5 марта в школах и вузах Украины возобновят обучение, которое должны были приостановить в целях экономии газа до 7 марта. Об этом говорится в письме Минобразования и науки, адресованном руководителям высших учебных заведений, руководителям заведений профтехобразования и областным Департаментам образования и науки.

В соответствии с решением Кризисного комитета Минэнерго по всей Украине было решено возобновить работу учреждений образования и их газоснабжение.



Исключение составят школы и детсады, где процесс обучения был прерван по другим причинам, например, из-за карантина.



Окончательные решения о возобновлении обучения должны принимать учреждения и органы местной власти на местах.



Департамент образования и науки, молодежи и спорта Киева уже выпустил соответствующий приказ о возобновлении обучения с 5 марта.

