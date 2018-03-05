Welt: слова гимна Германии предложили изменить на "гендерно-нейтральные"

Уполномоченный по вопросам равноправия полов германского федерального министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Кристин Розе-Мёринг призвала внести изменения в национальный гимн страны, чтобы сделать его "гендерно-нейтральным". Об этом сообщила в воскресенье газета Die Welt.



По ее информации, предложение сделано по случаю предстоящего Международного женского дня. Розе-Мёринг направила соответствующий правительственный циркуляр сотрудникам министерства, которое возглавляет ее коллега по Социал-демократической партии Германии Катарина Барлей.



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Чиновница предложила внести не менее трех изменений в текст, написанный поэтом Августом Гофманом фон Фаллерслебеном в 1841 году. В двух местах слово "Отечество" предлагается заменить словом "Родина" (Heimatland вместо Vaterland), а строку "братски сердцем и рукой", по мнению Розе-Мёринг, следует изменить на "смело сердцем и рукой" (couragiert вместо brüderlich).



Социал-демократ указала на положительный, на ее взгляд, опыт Австрии и Канады. В Австрии в 2012 году строчку из гимна "край великих сынов" заменили на "великих край сынов и дочерей". В феврале этого года "гендерно нейтральным" официально сделали национальный гимн Канады. В англоязычном варианте песни "О, Канада" строку "патриотизм - удел всех твоих сынов" заменили на "патриотизм - удел всех нас".

