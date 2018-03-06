В Украину идет потепление

В ближайшие сутки погоду большей части Украины будет определять гребень восточного антициклона, лишь на западе – поле пониженного давления. Холодный воздух медленно начнет отступать на восток, а с юго-запада Европы начнет перемещаться более теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. Без осадков, лишь днем в западных, Винницкой и Одесской областях мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западной, днем и в южной части местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 8-14° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях ночью 12-18°, днем 1-6° мороза; в западных, Одесской областях и в Крыму ночью 4-10° мороза, днем 0-5° тепла, на Закарпатье до 8° тепла.



В Киеве - без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11° мороза, днем около 0°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 марта самая высокая температура днем была +17,4 в 1995 году, самая низкая ночью -16,7 в 1964 году.



7 марта ожидается мокрый снег и дождь; на западе, днем на Правобережье небольшие осадки. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.



Повышение температуры ночью до 4° мороза – 2° тепла, днем до 0-5° тепла, на юге и крайнем западе 6-10° тепла; в Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях ночью 4-10° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.



В Киеве - мокрый снег и дождь (днем небольшой). На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Повышение температуры ночью до 1-3° мороза, днем до 0-2° тепла.

