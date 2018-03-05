Россия готова отключиться от мирового интернета

Россия полностью готова к отключению от мирового интернета. Об этом заявил советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко во время эфира в программе "Поздняков" на телеканале НТВ.



По его словам, хотя технически в отключении нет никаких проблем, безболезненно оно все равно не пройдет. И причина даже не в вероятных сбоях, которые бывают при переходе с одной технологии на другую.



"Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом. Они, наверное, будут испытывать некоторые трудности", - пояснил Клименко.



Он также напомнил, что созданный по указу Путина российский сегмент интернета уже работает. По словам Клименко, 15 лет назад коммунисты рассказывали, как американцы затянут Россию в интернет, а потом выключат рубильник.



"Какие бы не были утверждения, всегда найдется ситуация, при которой вам могут сказать: а вот теперь у вас в Крыму не работает Google, Microsoft. И вы скажете: как же так, у меня там коммерческие банки, связь", - пояснил Клименко.



Клименко считает, что люди плохо себе представляют последствия технической вовлеченности. А также то, что любую связь и программное обеспечение можно выключить одной кнопкой, и таким образом сделать из целой страны изгоя.



Он напомнил, что еще в 2010 году вышло постановление правительства РФ с указанием перейти на отечественное программное обеспечение в течение пяти лет. При этом за пять лет перешло всего одно ведомство – ФССП.

