Швеция готова участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе

Швеция выражает готовность принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе, не желая видеть "замороженный" конфликт, заявляет министр обороны Королевства Швеция Петер Хультквист.



"Если будет решение Совбеза ООН, то Швеция будет рассматривать возможность участия в такой миссии. Если примем такое решение, то это будет иметь серьезное влияние на ситуацию со стабильностью в странах Балтии, Финляндии и Швеции", - сказал он по итогам переговоров с министром обороны Украины Степаном Полтораком в понедельник в Киеве.



При этом глава оборонного ведомства подчеркнул: "Мы поддерживаем создание такой миссии, но она должна соответствовать всем международным соглашениям".



"Мы не желаем видеть "замороженные" конфликты, мы пытаемся достичь стабильности и мира, поэтому поддерживаем такую миссию", - подчеркнул он.



По словам П.Хультквиста, Швеция поддерживает Украину в защите своего суверенитета.

