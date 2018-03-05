Украина заставит Газпром выполнить решение Стокгольмского арбитража - Климкин

Киев готов пойти в международные суды, чтобы заставить российский "Газпром" выполнить решение Стокгольмского арбитража о компенсации НАК "Нафтогаз Украины" $2,56 млрд, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Они ("Газпром" – ИФ) выплачивают (сумму компенсации - ИФ) сразу, по правилам арбитража. Они уже нарушили правила арбитража.... Поэтому будем давить. Не забывайте - у нас есть Нью-Йоркская конвенция относительно исполнения решений арбитража.



Если Россия не будет исполнять, пойдем в суды - пойдем в Нью-Йорк, пойдем в Лондон, пойдем во все страны", - сказал министр журналистам в понедельник в Киеве.



По его словам, "Газпром" также нарушил правила арбитража, заявив о расторжении контрактов с "Нафтогазом", "поскольку это невозможно с юридической точки зрения".



"Я уже дал нашим послам поручения смотреть на активы "Газпрома" по всей Европе. Они там аккуратно все считают, мы сейчас с Минюстом говорим, то есть у нас есть система. Спрыгнуть с исполнения решения арбитража сейчас Газпрому уже не удастся", - добавил П.Климкин.



Глава МИД уточнил, что Россия боится того, что Украина представит свои доказательства.



"Газпром устроил комедию, и это очень хорошо поняли в Брюсселе, в Берлине и во всех европейских столицах. Мы сразу инициировали наш механизм (раннего предупреждения в энергетической сфере - ИФ) по Соглашению об ассоциации, просили созвать трехсторонний формат (Украина, ЕС и Россия - ИФ) - Россия не захотела. Она просто боится того, что мы предъявим все эти доказательства", - отметил министр.

