Южнокорейская делегация проводит встречу с Ким Чен Ыном

Южнокорейская делегация во главе со спецпредставителем президента Республики Корея Мун Чжэ Ина принимает участие в торжественном обеде с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом в понедельник сообщила администрация президента Южной Кореи.



"Председатель [ЦК ТПК] Ким Чен Ын в настоящее время устраивает ужин для спецпосланников [Республики Корея]", - заявил пресс-секретарь администрации президента РК Ким Ый Гём.



Это первая встреча лидера КНДР с официальными представителями Южной Кореи. Ужин начался в 18 часов по местному времени (12:30 мск). Южнокорейская сторона воспринимает встречу Ким Чен Ына с делегацией как готовность к нормализации межкорейских отношений, отметил пресс-секретарь. Президент Мун Чжэ Ин и ряд должностных лиц ранее неоднократно подчеркивали важность переговоров между США и КНДР для денуклеаризации Корейского полуострова, а также отмечали, что поездка делегации в Пхеньян направлена на налаживание диалога в этой сфере.



"Я планирую обсудить различные варианты продолжения переговоров не только между Югом и Севером, но и между Севером и международным сообществом", - заявил начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён незадолго до визита в Пхеньян.



Южнокорейская делегация из десяти человек вылетела в понедельник из Сеула в Пхеньян. В ее состав помимо Чон Ый Ёна вошли также директор Национальной разведывательной службы Со Хун, замминистра объединения Чхон Хэ Сон и другие южнокорейские чиновники. Они пробудут в КНДР два дня.

