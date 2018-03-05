Еврокомиссия готова выступить посредником в газовом конфликте Украины и России

Роль Еврокомиссии в газовом конфликте между Россией и Украиной в том, чтобы быть готовой оказать помощь в переговорах в качестве посредника, когда об этом попросят обе стороны, заявила в понедельник официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.



"То, что собираются делать Россия или Украина, об этом должны сообщать они. Как вы знаете, заместитель председателя (Еврокомиссии Марош) Шефчович и два министра (энергетики России и Украины - ИФ) обсудили ряд вопросов в прошедшие выходные", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.



По ее словам, опубликованное 4 марта заявление М.Шефчовича было абсолютно ясным, оно описывало все ранее предпринятые шаги.



В заявлении было сделано предложение помочь обеим сторонам. А.К.Итконен напомнила, что Еврокомиссия помогала своим посредничеством, начиная с "зимнего пакета" 2014 года.



"Будущий этап будет заключаться в том, чтобы понять, что и как собираются делать обе стороны. Возможно, все соберутся за столом переговоров для дискуссии", - пояснила А.К.Итконен.

