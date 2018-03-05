Президент Германии официально предложил кандидатуру Меркель на пост канцлера

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рамках официальной процедуры предложил Бундестагу назначить Ангелу Меркель федеральным канцлером. Об этом сообщили в понедельник в канцелярии главы государства.



"Президент в своем послании Бундестагу в соответствии с 63 параграфом германской конституции предложил выбрать Ангелу Меркель федеральным канцлером. Когда она будет избрана, решает Бундестаг", - говорится в сообщении.



Данный шаг является формальностью. Ранее три партии - консервативные Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы, а также Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - согласовали коалиционный договор о формировании правительства.



Выборы в Бундестаг прошли 24 сентября прошлого года, однако зеленый свет формированию нового правительства был дан лишь накануне. Стало известно, что большинство членов СДПГ поддерживают коалиционное соглашение с консерваторами. Именно от решения социал-демократов зависело политическое будущее Германии.

