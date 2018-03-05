Казахстан снизит налоги для бедных в 10 раз

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пообещал снизить налоги с 1 января 2019 года. Для двух миллионов граждан, которые получают низкие зарплаты, сборы будут снижены в 10 раз. Об этом сообщает портал Tengrinews.



«Снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемым работникам. Для поддержки казахстанцев, получающих относительно низкую зарплату, с 1 января 2019 года предлагаю снизить налоговую нагрузку в десять раз и облагать их налогом в размере 1 процента», — сказал президент на заседании парламента.



Льготы по индивидуальному налогу введут для тех, кто получает зарплату менее 25-кратного минимального расчетного показателя в месяц (аналог российского минимального размера оплаты труда). В результате снижения налогов вырастут зарплаты казахстанцев.



«Высвобождаемые средства от такого снижения были направлены на увеличение оплаты их труда. В результате у не менее одной трети наемных работников страны — это более двух миллионов человек — вырастет заработная плата без увеличения нагрузки на работодателей», — заявил Назарбаев.



Президент также отметил, что в дальнейшем правительству следует изучить возможность перехода к прогрессивной шкале налогообложения.

