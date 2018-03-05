Путин, Леся Шумерка и туберкулез

После того, как в первый день этой весны президент России Владимир Путин нагло и прилюдно помахал перед всем миром ядерной дубинкой, не имеющей предела дальности полета и плюющей на любое демократическое ПРО в Польше или где-либо еще, я сначала испугался за шумерскую нацию. Она, нация, как известно, при таких шутках из «Рашки» так неимоверно сплачивается и готовится немедленно идти и брать Кремль, что возможно даже членовредительство от ненависти в ее, нации же, рядах. Ну, там в запале рвут тельняшки на груди, а могут не рассчитать силы и себя поцарапать...



Или начинают немедленно идти в бой с открытой грудью на врага, а потом в госпиталях врачи никак не могут понять, какие такие еще пули или осколки использует «Мордор», что шумерские храбрецы и киборги оказываются ранеными в задн… извините, в мягкие места, которые шумеры обычно ложат (или кладут?) на любого презренного врага?



Не верите? Спросите у комбата-депутата Семена Семенченко. Мало того, что у него есть опыт двух «котлов» в Донбассе и порванная в клочья по этому поводу жо… пардон, тыльная часть, венчающая спину снизу, так его с его же киборгами обидели еще и в прошлую субботу. Когда побратимы только собирались отведать утреннего кофею под умиротворительный снежок за окнами уютных палаток близ Верховной Рады, «ворогы» пришли нагло и массово, настучали всем в табло, поставили на колени прямо в розовый от крови снег, а потом куда-то за шиворот поволокли в полицейские участки. Так раньше шумер таскал любого ворога, а теперь поволокли его самого. Это произвело на Семена и на Егора Соболева, его сожителя по палаткам под парламентом, такое неизгладимое впечатление, что они тоже решили больше не миндальничать. Ни с кем! «Все! – решительно выразил Семен свою бескомпромиссную позицию несокрушимого героя путем написания поста в «Фейсбуке». – 112 человек задержаны. 111 освобождены (статус «свидетели» и «хулиганство»). 13 ранены (из них 2 тяжело). ...В «мирные марши» мы с ребятами больше не верим. Бог сейчас на стороне «больших батальонов». Но «Михомайдан» все равно снесли к чертовой матери.



И кто теперь защитит здание под куполом, если по заданию Кремля там высадится кто-то из «Мордора», даже не совсем понятно. Те, кто ставил на колени «михомайдановцев»? Сомнительно очень, ибо действовали разгонщики грубо и умело, быстро и решительно, но банально, без выдумки и огонька. Просто дубинками. Так еще «анижедетей» чмурили при «кровавой панде». И с «Михомайданом» тоже во всем чувствовались тяга к грубой силе и неготовность вести изобретательные и непредсказуемые гибридные бои. А вот «Михомайдан», если верить Семену, мог порвать любой «Мордор» голыми руками, потому что жизнь в палатках была веселой и неожиданной. «Никакого оружия и гранат в лагере не было. Ветераны войны за независимость Украины останавливали российские танки. И если бы они взяли бы оружие, оно бы уже было задействовано. Удивительно, что в палаточном городе не «нашли» нарколабораторию и космический корабль марсиан», – хохотал в «Фейсбуке» Семен, вольно или невольно вскрывая интересную подноготную жизни «Михомайдана». И ведь действительно интересно же: нет нарколаборатории – нет и космического корабля, а Путина все равно не боятся. Неужели обнаруженные в некоторых палатках бульбуляторы для марихуаны смелости придавали?..



Но все это мы выясним уже 18 марта текущего же года, когда в бой против неизменной пока «барыжной власти» опять пойдут анонсированные «большие батальоны». А теперь о Путине и его ядерной дубинке со смещенным центром для гибридной войны. Ведь реально было отчего бояться! Особенно когда уже 2 марта сего года сотрудники «мордорской» полиции задержали у Кремля 59-летнего человека по имени Тамерлан (если копнуть историю поглубже, то это чисто шумерское имя, что, согласитесь, в условиях гибридной войны обязывает). Тамерлан и не скрывал ничего. Ни своей решительности, ни ментально-психоделических связей с «Прародиной», разлившейся где-то между Винницей и Днепропетровском (ныне Днепром). Гордо вскидывая нагнутую к брусчатке голову, Тамерлан прилюдно рассказал, что на Красную площадь его позвали голоса. Так прямо и сказали изнутри или откуда-то извне: иди под Кремль и бери там золото у Путина. Побратимам. На борьбу. Полицейские, конечно, были поражены, но действовали, увы, тоже кондово, банально и скучно: привели «хероя» в участок и немедленно оказали помощь. Нет, не путинским золотом – психиатрическую. Тамерлан побился, побился в сильных руках дебелых санитаров да и сник. И что с ним сейчас, знает только история болезни – в «Рашке» с этим строго...



Но какая планетарная, можно сказать, связь! Воистину «весьмирснами», а Тамерлан – тоже однозначно криптошумер. Как минимум. Ведь два аналогичных случая, повторяю, были и на Родине. В Виннице, пока не приехали санитары, побратим Тамерлана умудрился в хлам разрезать паровое отопление. У себя в доме. Чтобы по трубам не шел и никого не отапливал российский газ из «Мордора». Потому что это оскорбляет шумерские идеалы майдана, который стоял не за то, чтобы все сидели на «российской газовой игле». А в Днепре врачебная комиссия местного дурдома установила, что поступивший к ней шумер реально опасен для окружающих. Потому что он постоянно слышит голос... Путина, который заставляет его принять Конституцию. И кого заставляет?! Его, гордого шумера, уже слышавшего собственными ушами, как поет Руслана со сцены майдана, размахивая зажигалкой, полной НЕпутинского газа. Когда врачи успокоения ради намекнули, что газ у Русланы словацкий, то шумер к чему-то прислушался, заплакал, но пообещал зарезать. Себя! Если Владимир Владимирович не прекратит им командовать.



Тяжелый случай. Врачи и санитары банально списали его на то, что случилось все сразу после затяжных новогодних праздников. Но случай с Тамерланом в Москве под Кремлем показывает, что: а) в гибридной войне не все так просто; б) как я уже говорил, «весьмирснами», и победа шумеров близка. Ибо буквально вчера, в воскресный снежный, но весенний день, в той же Москве и под тем же Кремлем появился уже американец и начал всем рассказывать, что он прибыл на помощь. Кому? А тем, кто тогда же, в воскресенье, начал... рыть тоннели. Прямо от Кремля в... Латвию, чтобы, видимо, оттуда новые латышские стрелки, симпатизирующие шумерам, пришли в Москву и под землей не ошиблись адресом.



Полицейские и быстро прибывшие на место журналисты «Московского комсомольца» (это и придало делу огласку) установили, что помощник-тоннельщик – 42-летний американец, прибывший через Атлантику, чтобы помочь арийским и латышским шумерам свергнуть Путина и отобрать у него ядерную дубинку. Цели, согласитесь, прекрасные, но и врачи безжалостны. Приехав к пациенту, они установили у него шизотипическое расстройство. А потом вообще поступили чисто по-мордорски: вместо того, чтобы этапировать человека – да что там! – это человечище в Винницу или в Днепр к гибридным братьям по разуму, они даже не стали его госпитализировать, а передали сотрудникам посольства США. Чтобы уже те либо выписали подорожные в Шумерию, либо проконтролировали оказание мужчине необходимой медицинской помощи. Вы же представляете, что с ним может случиться, если он узнает, что тоннели в Латвию никто не роет! Более того, председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил властям Москвы изменить адрес посольства США. И переназвать Большой Девятинский переулок, дом 8, в котором находится амер-дипучреждение, в Североамериканский тупик, дом номер 1. А насмешливые москвичи подхватили игру в перелицевание – Тормозной тупик, переулок Жертв Индейского геноцида, улицы Анджелы Дэвис, Джулиана Ассанжа, Эдварда Сноудена и т. д.



Но врачи, повторяю, человека ни к шумерам не отослали, ни газеты не дали ему почитать. И слава Богу, как говорится. Получив такие бесспорные подтверждения международной солидарности с их гибридной борьбой, шумеры вместе с остатками укров и ариев теперь могут сосредоточиться на своих делах. Дома. Они этим и занялись. И для начала решили максимально усилить самоидентификацию и повсеместно изжить тамбовское наречие на своей исконной территории. Я говорю «Лариса Ницой», и всем сразу становятся очевидны и масштабы, и результат борьбы, и уверенность, что победа будет за шумерами. У них же, во-первых, есть еще и Ирина Фарион, и Вова Вятрович. А в этом случае никакие санитары не станут «на завади» (не смогут воспрепятствовать, если «по-тамбовски»). Тут случай совершенно безнадежный, любому лечению неподвластный, а значит, и непобедимый...



Во-вторых, Верховная Рада отменила закон о языках, так называемый «закон Кивалова – Колесниченко», отмена которого в 2014 году во многом стала спусковым крючком «гибридной войны в Донбассе» и потери Крыма. И теперь остается только догадываться, что еще шумеры хотят потерять за ненадобностью или из-за перенаселения «негодных территорий» примитивными нешумерскими «тамбовцами», которые не хотят изучать шумерскую мову или делают это неохотно и слишком медленно, вызывая у патриотов и справедливое чувство негодования, и разные голоса.



В-третьих, самые нетерпеливые шумеры решили побыстрее шумеризироваться и навсегда порвать с «тамбовским миром», который продолжает тянуть свои подлые щупальца. То к шеям шумеров во главе с Вятровичем, то Ларисе с Ириной, как им кажется, под юбки. Никаких украинцев, укров и даже ариев – только шумеры. Так, видимо, решили эти нетерпеливцы. И уже давно замахиваются на снос памятника Богдану Хмельницкому, который и привел шумерскую «Протонэньку» в Тамбов.



Но памятник тяжелый, весит много, может придавить, если не удержать – это же вам не тоннели привычно рыть от Кремля в Латвию силами американцев и тамерланов. Поэтому решили действовать попроще, но тоже демонстративно показательно. Для начала обнесли памятник Лесе Украинке на Байковом кладбище. Ибо что это за погоняло странное в Шумерии – Украинка!? Леся Шумерка – вот как надо, и точка! Кроме того, какая память, патриотизм, честь и достоинство нации, если на памятниках всяким там непонятным Лесям ограждение и украшения металлические? Из цветмета, за который приемщики металла хорошо платят? Гроши, но и они хороши, если больше доходов нет.



Потому что геройство геройством, но это ведь, похоже, вообще самое большое путинское гибридное западло в борьбе с нацией, получившей безвиз: Шумерия есть, шумеры – тоже, а вот денег у них нет. И как тут держаться, скажите на милость? Вот шумеры спасительно и самоидентифицируются. Ну, как собачки занимаются туалетом в районе хвоста, когда им делать нечего. Вот так и шумеры: сначала осквернили и обнесли памятник на могиле, а потом перешли и к музею. Когда в Москве «Мордор» запретил рыть воскресный тоннель в Латвию, в Киеве неизвестные сорвали металлический бюст все той же Леси Украинки-Не-Шумерки с ее музея, который по недосмотру еще существует в столице в «тамбовском», а не подлинно шумерском варианте.











И, наконец, в-четвертых, победа однозначно будет за нацией, ибо на ее стороне еще одна подлинная шумерка – и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она практически уничтожила медицину в Шумерии, и теперь что бы древняя нация ни делала, скорая помощь с дебелыми санитарами и мудрыми врачами из дурдома приедет не скоро. Если вообще приедет. И не только из дурдома...



Кстати, настоящие патриоты-шумеры не очень-то и «опикуються» («по-тамбовски» – встревоженно занимаются) своим здоровьем. Они уже знают, что вечны и были первой цивилизацией в мире еще в период халколита и ранней бронзы (отсюда, кстати, и тяга шумеров к цветмету сегодня). И все сегодняшнее – это главное! – у них кроется в корнях. Например, еще в средине IV тысячелетия до нашей эры у них возникла протописьменность шумерского языка, на которой они и начертали «Гэть вид Москвы!». Более того, Ницой и Вятрович с подачи гениальной ясновидящей и певицы ротом Русланы установили, что шумерский протоязык с его причудливой грамматикой не родственен ни одному из сохранившихся до наших дней языков. «Грынджолы» на «оранжевом майдане-2004» и «Евровидении-2005» это засвидетельствовали, так сказать, аудиовизуально, до массовой блевоты. Но особенно шумерский не родственен семитским языкам, которые появились там почти в то же время и тоже до сих пор сохранились. Вместе со всякими семитами, увы. Отсюда, кстати, и до сих пор длящаяся вражда в рамках шумерской парадигмы «Бей жидов – спасай Шумерию!». О необходимости искоренения тамбовского наречия и самих тамбовцев я и не говорю.



Но мы не о языках сейчас – о вечности, которая никакой смерти неподвластна. Если правильно ею, смертью распорядится и грамотно подать, до предела закалив и подготовив нацию. Упомянутая Супрун по кличке «Доктор Смерть» решила, что отныне шумеры будут лечить многие болезни, но особенно туберкулез амбулаторно. Никаких тебе государственных клиник и больниц. Никаких врачей-шарлатанов и медперсонала (санитаров в дурдомах), доставшихся нации в наследство от «совка», – полная свобода лечения на дому. Такой формат она сочла оптимальным, и ее решение подкреплено концепцией на 2018-2021 годы, утвержденной решением правительства. Ранее, с 2012 по 2016 год, туберкулез в Украине лечили в рамках специальных госпрограмм, доставшихся шумерам в наследство от «кровавой панды». Но после прихода Супрун они были закрыты. Все, чики-пуки! И это при том, что сегодня Шумерия, по недомыслию и недосмотру патриотов еще иногда именующаяся «Украиной», входит в пятерку стран мира с наиболее высоким показателем мультирезистентного туберкулеза. То есть самой опасной его формы, которая хуже всего поддается лечению, и эпидемиологический порог превышен на 35%. При этом Супрун как бы гарантирует, что уже к 2050 году наступит «нулевой уровень смертности, заболеваемости и страданий от туберкулеза»...



...Всякие подлецы и скептики интересуются, правда, сохранятся ли к тому времени сами шумеры, которых косит не один туберкулез? Это подлый вопрос, подкинутый из Кремля. Шумеры доказали, что в трудные времена они могут исчезнуть с карты планеты, а потом через тысячи лет опять возродиться. В Украине. Так и сейчас: даже если шумеры вымрут от туберкулеза и СПИДа, холеры и чумы, сифилиса и нищеты, холода и голода, переживать не надо. Это все – назло Путину. Главное – правильную самоидентификацию провести и закрепить ее в анналах и на скрижалях. Хоть чего-нибудь. А будет Шумерия – будет и Украина. Потом, если кто захочет. А как же иначе?..



