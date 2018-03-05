"Газпром" направил уведомление в "Нафтогаз" о расторжении контрактов

"Газпром" в понедельник официально направил уведомление в "Нафтогаз Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж, заявил глава российской компании Алексей Миллер журналистам. "Стокгольмский арбитражный суд, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение в отношении контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогаз Украины".



Таким образом, решение Стокгольмского арбитража существенно нарушило баланс сторон по данному контракту", - заявил глава "Газпрома".



"При этом арбитраж своё решение аргументировал резким ухудшением экономического положения дел на Украине. Мы категорически против, чтобы за наш счёт решались экономические проблемы на Украине. В такой ситуации для "Газпрома" продолжение действие этих контрактов является экономически не выгодным и не целесообразным. "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения данных контрактов в судебном порядке", - напомнил А.Миллер.



В конце февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.



Контракты на поставку и транзит газа между компаниями действуют с 2009 по 2019 год.

