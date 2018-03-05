Мазута для отопления Киева есть на две недели - Кличко

Проблем с теплоснабжением в столице не будет, заявил мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 5 марта. По его словам, столичная власть должным образом подготовилась к отопительному сезону, учтя все риски.



Кличко подчеркнул, что тепло в полном объеме получают все социальные объекты. Учебный процесс в Киеве не прекращен – работают детсады, школы и высшие учебные заведения.



"Проблемы с теплоснабжением в столице сегодня нет. У нас достаточные запасы мазута. Сейчас мы его используем в пропорции с газом 70/30. Пока мы не получали решений от НАК Нафтогаз о стопроцентном переходе на газ. Но я хочу заверить киевлян, что у нас достаточно запасов мазута. Его хватит, как минимум, на 2 недели. И, если не будет сильных морозов, этого будет достаточно, чтобы подавать тепло в полном объеме во всем объекты и жилые дома города", - подчеркнул мэр.

