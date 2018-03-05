В Восточную Гуту прибыл гумконвой ООН

В Восточную Гуту в Сирии в понедельник, 5 марта, прибыли 46 грузовиков с гуманитарной помощью ООН. Об этом сообщает France24.



По словам представителя ООН, в грузовиках находятся медикаменты и еда для 27 тысяч 500 людей, которые нуждаются в помощи.



"Конвой ООН из 46 грузовиков с гуманитарной помощью прибыл в Восточную Гуту в понедельник. Впервые с момента принятия резолюции Совета безопасности ООН о перемирии в прошлом месяце", - говорится в сообщении.

