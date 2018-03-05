YouTube уличили в попытке избавиться от белых мужчин

Бывший сотрудник кадровой службы YouTube Арне Уилберг подал в суд на компанию из-за расистской политики по подбору персонала. Об этом сообщает The Telegraph.



По словам уволенного рекрутера, в 2017 году ему запретили проводить интервью с кандидатами, которые не являются женщинами, чернокожими или латиноамериканцами. В иске Уилберга говорится, что Google (материнская компания YouTube) хочет «полностью избавиться» от белых и азиатских соискателей. Мужчина обвинил компанию в дискриминации и незаконном увольнении после девяти лет работы в компании.



Уилберг заявил, что руководство YouTube попыталось скрыть запрет на интервью с белыми кандидатами, удалив электронные письма и другие записи с ранними требованиями.



По информации журналистов, в настоящее время среди работников компании 69 процентов мужчин и 31 процент женщин. Что касается этнической принадлежности, большинство сотрудников Google — белые (56 процентов). На втором месте находятся азиаты, которых в компании около 35 процентов.

