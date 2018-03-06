Найден способ уничтожить рак с помощью вирусов

Ученые Университета штата Мичиган разрабатывают вирусоподобные частицы Qβ, способствующие активации иммунной системы для борьбы с раком. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.



Qβ является бактериофагом, то есть вирусом, поражающим кишечную палочку Escherichia coli. Исследователи собираются скомбинировать инфекционные частицы с ассоциированными с опухолью углеводными антигенами (TACA). TACA представляет собой продукт нарушенного в раковых тканях процесса гликозилирования, в ходе которого остатки сахаров присоединяются к белкам или липидам. Опухолевые углеводные антигены также участвуют в образовании метастаз — вторичных очагов злокачественного новообразования.



При комбинации Qβ и TACA такие иммунные клетки, как Т-лимфоциты, учатся распознавать углеводные антигены на поверхности раковых клеток и уничтожать последних. По словам ученых, вакцина будет испытана на собаках, страдающих остеосаркомой — типом опухолей костей, встречающихся и у людей. Исследователи уверены, что вакцина не только затормозит рост опухолей, но и предотвратит образование метастаз.

