В безопасности сотовых сетей обнаружены серьезные уязвимости

Эксперты в области информбезопасности выяснили, что современные мошенники ежедневно следят за абонентами, перехватывают звонки, а также активно эксплуатируют другие уязвимости сотовых сетей. Об этом говорится в исследовании Positive Technologies.



Согласно результатам исследования, успешными для злоумышленников являются 100% атак, направленных на перехват SMS-сообщений, которые могут привести к компрометации мобильных банков, сервисов государственных услуг и других приложений.



Также популярной среди кибермошенников является несанкционированная отправка коротких USSD-запросов, в результате которой у абонента можно списать денежные средства со счета или тайно подписать его на дорогостоящую услугу.



Кроме того, эксперты проанализировали сотовые сети операторов Европы и Ближнего Востока и обнаружили, что практически в каждой из них можно прослушать разговор абонента или прочитать входящие SMS-сообщения. Все эти сети имеют серьезные уязвимости, воспользовавшись которыми, злоумышленник может нарушить работу мобильной связи.

