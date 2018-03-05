Трамп и Мэй назвали недавние заявления РФ о ядерном оружии безответственными

Заявления президента Владимира Путина о модернизации стратегического ядерного арсенала России являются безответственными, утверждали в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.



Как сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома, руководитель американской администрации и британский премьер в ходе беседы "согласились с тем, что недавние заявления российского президента Владимира Путина, касавшиеся совершенствования ядерного оружия, были безответственными".



Кроме того, Трамп и Мэй обсудили ситуацию в Сирии. Как заявил Белый дом, "[американский и британский] лидеры согласились с тем, что сирийский режим и его российские и иранские спонсоры должны немедленно и целиком выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН 2401, которая призывает к безотлагательному прекращению огня в Сирии". При этом Трамп и Мэй "решительно осудили бомбардировки в Восточной Гуте", отмечается в заявлении пресс-службы Белого дома. По ее свидетельству, президент США и премьер Великобритании подтвердили намерение своих стран добиваться ответственности России "за принуждение режима Асада к прекращению атак на гражданские районы и доставке гуманитарной помощи в Восточную Гуту".



В заключение глава администрации США и британский премьер рассмотрели другие темы, включая усилия Трампа "по налаживанию справедливой торговли на принципах взаимности", а также работу Мэй по "переговорам о Brexit", то есть выходе Соединенного Королевства из состава ЕС.



Как уточнил Белый дом, разговор Трампа и Мэй состоялся в воскресенье.

