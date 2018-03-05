Украина в февряле снизила импорт газа вчетверо

Украина в январе-феврале 2018 года сократила импорт природного газа в 2,5 раза (на 1 млрд 675,1 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1 млрд 144,7 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".



По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе со стороны Словакии в январе-феврале-2018 поступило 804,6 млн куб. м газа (-66,6% к январю-февраля-2017), Венгрии – 181,3 млн куб. м (+0,7%), Польши – 158,8 млн куб. м (-31,5%).



В феврале-2018 импорт составил 343,1 млн куб. м газа, что в четыре раза меньше, чем в феврале-2017 (1 млрд 366,7 млн куб. м).



При этом Украина уже более двух лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.



Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2 млрд 971,7 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 14 млрд 50,1 млн куб. м, в т.ч. со стороны Словакии поступило 9 млрд 910,1 млн куб. м газа, Венгрии – 2 млрд 834,7 млн куб. м, Польши – 1 млрд 305,3 млн куб. м.



"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

