Зам Кличко рассказал о судьбе торговцев на Андреевском спуске

На Андреевском спуске в Киеве останутся только продавцы, которые работают законно и официально платят налоги.



Об этом в интервью "Українським новинам" рассказал замглавы КГГА Алексей Резников.



"На перекрестке улиц Владимирской, Десятинной и Андреевского спуска десятки лет в страшных, сбитых на скорую руку ларьках, работают торговцы китайскими сувенирами. Вы наверняка там много раз проходили и видели этот ужас. У меня, например, кроме слов "клоака" и "шанхай", других ассоциаций это место не вызывает. Эти киоски много лет стоят в неположенных местах, мешают проходу, не имеют разрешений, не платят налоги в городской бюджет. У них нет ни морального, ни формального права там работать", - заявил он.



По словам чиновника, коммерция здесь давно уже вытеснила искусство. "Выгоднее торговать бюстами Ленина, буденовками, ушанками, якобы украинскими сувенирами, которые на самом деле сделаны в Китае. Вы считаете шапку воина Красной армии сувениром? Я – нет. Там сейчас продают все, что угодно, кроме картин. Эти продавцы в данном случае ничем не лучше тех, что работают в незаконных МАФах", - добавил Резников.



Заместитель мэра также рассказал, что городские власти несколько раз заранее предупреждали, уговаривали, ставили им сроки, предложили альтернативу – места на Алее художников. "Наша позиция не просто запретить, а предложить вариант, альтернативу, как они могут легально работать. Им предлагается заключить договор с балансодержателем, коммунальным предприятием подольского района "Подол-благоустройство". Самое главное требование – это работать официально и платить налоги. Также приоритет будет отдан сувенирам ручной работы и современному оборудованию. Еще раз повторюсь – мы никого не выгоняем. Даже тех, кто десятки лет работают незаконно. Мы предоставили альтернативу - вести бизнес законно, и были бы рады, если бы ею воспользовались", - сказал он.



Рехников утверждает - продавцам китайских сувениров поставили срок до 1 марта, но пока в мэрии согласия не услышали. "У нас десятки жалоб от родителей детей, которые учатся в школе №25, на то, что ученикам после уроков проходится проходит через этот "шанхай" в исторической части города. Я уже не говорю о том, что эти ларьки портят вид самого спуска и Андреевской церкви. Киевская администрация не может дальше затягивать этот вопрос. Киев - интересный город с огромным туристическим потенциалом. Мы уже демонтировали незаконные ларьки в переходе под Майданом, на днях там начнется ремонт. Следующий этап – это приведение в порядок территории перед Андреевской церковью. Иностранные туристы должны увидеть красивую историческую улицу – Андреевский спуск, а не "клоаку", состоящую из китайских сувениров и ржавых ларьков ", - объяснил зам Кличко.

