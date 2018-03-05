Суд снова арестовал недвижимость сына Авакова

а недвижимость сына министра внутренних дел Александра Авакова, которого подозревают в причастности к растрате 14 миллионов гривен при приобретении рюкзаков для Национальной гвардии, наложили повторный арест.



Такое решение принял судья Соломенского районного суда города Киева больше недели назад, сообщает «Слово и Дело».



Таким образом, арест наложили на квартиру и три паркоместа Авакова в Киеве по адресу ул. Протасов Яр, 8 и еще одну квартиру в Харькове на ул. Мироносицкой, 22.



Как ранее сообщал ForUm, в начале ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина.



В декабре Апелляционный суд Киева отменил решение об аресте имущества сына Авакова.

