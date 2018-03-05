Украина в этом году подаст заявку в НАТО

Украина в этом году должна подать заявку для вступления в НАТО. Об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире Эспресо.TV. "Я думаю, что это (подача заявки для вступления в НАТО – ред.) только вопрос времени. Может несколько месяцев, до саммита Альянса мы это должны сделать", – сказала она.



Климпуш-Цинцадзе добавила, если для этого надо четкое письменное обращение, украинская сторона укажет свое намерение в официальной переписке с Альянсом.



"Для того, чтобы они знали, что мы имеем такую стратегическую цель, не нужно специального письма. Мы цель уже определили. Если такая необходимость есть, значит, все будет сделано", – пояснила она.



Но перед тем как получить план действий относительно членства Украине еще необходимо выполнить собственную работу. Поэтому каждый год в стране проводятся национальные программы, которые также выполняли страны в рамках плана членства в НАТО.



По словам Климпуш-Цинцадзе, Украина по 2017 год выполнила 80% мероприятий программы сотрудничества с Альянсом. Остальные 20% перенесли на текущий год.



Отметим, в этом году саммит НАТО состоится в июле в Брюсселе.

