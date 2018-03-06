Дочь Умы Турман сыграет в третьем сезоне сериала "Очень странные дела"

К сериалу "Очень странные дела", который в начале декабря 2017 года был официально продлен на третий сезон, присоединится голливудская звезда Ума Турман и ее 19-летняя дочь Майя Турман-Хоук. Начинающая актриса - дочь Умы Турман от Итана Хоука. Девушка только делает первые шаги в профессии по стопам родителей.



В "Очень странных делах" Майе достанется роль неформалки Робин, мечтающей о приключениях. Желания Робин вырваться из рутины сбываются, когда она раскрывает один из секретов родного Хоукинса, штат Индиана - вымышленного города, где разворачивается действие научно-фантастического сериала.



Ранее Майя играла роль в новой адаптации BBC "Little Women" вместе с Вайноной Райдер, которая также играет в "Очень странных делах".



Дата выпуска и количество серий нового сезона пока неизвестны, но, по словам актера Дэвида Харбора, сыгравшего роль шерифа Джима Хоппера, новые серии выйдут не раньше 2019 года. Съемки нового сезона предположительно начнутся в апреле нынешнего года.





