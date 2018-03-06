Медики категорически против воздержания от половых контактов

Также, передает "Сегодня", по словам экспертов, воздержание негативно отражается на психике человека. Комментирует психотерапевт Сари Купер: "Не имея регулярной интимной близости, женщина становиться более вялой. Со временем это переходит в привычку, и заниматься сексом уже не хочется. К тому же, некоторые девушки включают режим "отвергаю все отношения, уйдите из сердца вон". А это создает дополнительный психологический блок".



Эксперты подчеркивает, что во время секса отмечается очень важный момент - контакт кожа к коже. Как доказали многочисленные исследования, он создает дополнительное удовольствие для обоих партнеров. В целом половой контакт позволяет партнерам регулировать настроение друг друга, уверен специалист. На фоне же воздержания у человека активнее вырабатывается стрессовый гормон, кортизол.



Также Купер считает, что при отсутствии половой активности у женщины начинаются физиологические изменения, затрагивающие стенки влагалища. Как результат, после длительного перерыва может быть непросто вернуться к регулярной интимной близости.

