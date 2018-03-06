Ахтем Чийгоз: место Путина в клетке

Крымские татары призвали западное сообщество не признавать результаты выборов президента в России. Место Владимира Путина в клетке, а не среди представителей цивилизованного мира. Такое мнение высказал один из лидеров крымскотатарского народа, заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз в Вильнюсе. Об этом сообщает Польское радио, пишет УНН.



По мнению Чийгоза, западное сообщество не должно признавать результатов предстоящих президентских выборов в России и должно бойкотировать Чемпионат мира по футболу в этой стране, который состоится летом 2018 года.



"Результаты выборов не должны быть признаны ни европейской, ни мировым сообществом", - отметил во время пресс-конференции Чийгоз.



Он высказал мнение, что место президента России Путина "в клетке, а не в цивилизованном мире".



Лидер крымских татар также отметил, что нельзя "поддерживать проекты, популяризирующие имидж России, например спортивные соревнования, такие, как предстоящий Чемпионат мира по футболу".



"Мы не должны поощрять имиджевые проекты, связанные, например, со спортивными мероприятиями, такими, как предстоящий Чемпионат мира по футболу. Как может европейское сообщество, европейские нации и народы, зная, что по соседству в европейском государстве Украина, гибнут тысячи невинных детей и женщин, ездить в Россию, которая повинна в этих преступлениях, и участвовать в спортивных мероприятиях? Насколько нужно потерять свое сознание, свое достоинство, чтобы не уважать народ, который живет по соседству и оказавшийся в такой большой беде?", - возмутился Чийгоз.

