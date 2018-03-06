Поветкин попросил помощи у украинских боксеров

Россиянину Александру Поветкину для подготовку к бою с Дэвидом Прайсом будут помогать три украинца. Как сообщает World Of Boxing Promotions, спарринг-партнерами россиянина станут 26-летний Иван Ткаченко, 24-летний Александр Захожий и Александр Нестеренко.



Последний раз Поветкин выходил на ринг 15 декабря, когда победил немца Кристиана Хаммера единогласным решением судей, став претендентом на титулы Паркера (по версии Всемирной боксерской организации (WBO)) и Джошуа (по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA)).



В активе 38-летнего Поветкина 33 победы (23 — нокаутом) при единственном поражении. 34-летний Прайс провел 26 боев, в которых одержал 22 победы (18 — нокаутом).



Бой между Поветкиным и Прайсом состоится 31 марта в Кардиффе. После него пройдет чемпионской поединок между другим британцем Энтони Джошуа и новозеландцем Джозефом Паркером.

