Парубий не исключает попыток затянуть рассмотрение законопроекта об АКС

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозирует внесение нескольких тысяч поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде (№7440), что приведет к затягиванию его рассмотрения.



"У нас впереди очень амбициозная повестка дня – антикоррупционный суд, второе чтение. Почему-то у меня есть подозрение, что мы там тоже получим несколько тысяч правок, чтобы затянуть процесс его рассмотрения", - сказал спикер во вторник в Киеве в ходе международной конференции "Реформа парламента: ретроспектива и перспективы" во вторник в Киеве.



Спикер напомнил, что ко второму чтению проекта Избирательного кодекса народные депутаты подали 4,4 тыс. поправок.



Вместе с тем А.Парубий отметил, опыт рассмотрения парламентом поправок ко второму чтению на протяжении недель является проявлением уважения к оппозиции.

