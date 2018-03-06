Старт операции Объединенных сил на Донбассе даст указ президента – Генштаб

Начало операции Объединенных сил на Донбассе будет санкционировано указом президента Украины, отметил офицер Управления правового обеспечения Генштаба Вооруженных сил Украины Юрий Бобров. "Операция Объединенных сил начинается с введением соответствующего указа президента Украины – верховного главнокомандующего о начале проведения операции", - сказал представитель Генштаба на брифинге по разъяснению некоторых положений закона по Донбассу во вторник в Киеве.



По его словам, соответствующий указ главы Украинского государства может быть подписан в ближайшее время.



Отвечая на вопрос журналистов о том, кто может быть назначен командующим Объединенных сил, Ю.Бобров сказал: "Такие кандидатуры определены, в ближайшее время будет принято решение главнокомандующим ВСУ – президентом Украины о назначении кандидатуры командующего Объединенных сил".



При этом представитель Генштаба добавил, что кандидатом является "боевой генерал, у которого есть боевой опыт и который с начала вооруженной агрессии РФ руководил и руководит вооруженными формированиями".



Как сообщалось, закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" вступил в силу 26 февраля 2018 года.



28 февраля на пресс-конференции "Вызовы-2018" в Киеве президент Украины Петр Порошенко заявил, что кандидатами на должность руководителя объеденного оперативного штаба будут боевые генералы, имеющие опыт командования в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины, и две кандидатуры уже есть.



"Что касается возможного кандидата на должность руководителя объеденного оперативного штаба, вы видели, что я дал две недели начальнику Геншатаба и министру обороны предложить мне кандидатуры. Две кандидатуры уже готовы. Я хочу, чтоб этот перечень исчерпался и (тогда будут озвучены – ИФ)… это будут боевые генералы, которые имеют опыт командования бригадами, соединениями на востоке государства, имеют высокий авторитет", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", какие кандидатуры рассматриваются на пост руководителя объеденного оперативного штаба.



Согласно закону по Донбассу, стратегическое руководство силами и средствами, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ осуществляет Генштаб, а руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях – командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба.



Командующий Объединенных сил будет реализовывать свои полномочия через Объединенный оперативный штаб ВСУ.

