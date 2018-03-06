Ким Чен Ын заявил, что хочет "писать новую историю" с Южной Кореей

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что хочет "энергетично продвинуть" национальное воссоединение и "писать новую историю" с Южной Кореей. Об этом Telegraph.co.uk, передает УНН.



Так, в докладе официального Корейского Центрального информационного агентства говорится, что Ким сказал делегации, что хочет "написать новую историю воссоединения", а также обсудил, как ослабить военную напряженность в регионе.



Также отмечено, что узнав от спецпосланников Южной Кореи о намерении президента Мун Чжэ Ина провести саммит, Ким Чен Ын дал на это согласие.

