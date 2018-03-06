Ученые объяснили «НЛО», обнаруженное в Антарктиде

Уфологи в очередной раз якобы нашли НЛО в Антарктиде — на этот раз на субантарктическом острове Южная Георгия, который принадлежит Великобритании. Видео о находке было опубликовано на Youtube, ученые уже объяснили ее природу.



На снимках Google Earth конспирологи обнаружили след на снегу, явно оставленный большим предметом. Длинную борозду они приняли за последствия неудачного приземления внеземных гостей, а растрескавшийся ледник на горе Пагет, от которого и протянулся километровый след — за доказательство столкновения. Разглядели они и некий белый предмет, застрявший в снегу — по их мнению это ни что иное, как инопланетный корабль.



Специалист по физической географии Ричард Уоллер из Килского университета в Великобритании объяснил, что на снимке, очевидно, последствия лавины, сошедшей с ледника Новосильского, а белый предмет — отколовшийся блок льда. Из-за своей массы он пролетел намного дальше, чем сошедший с ледника снег.



«Часть свисавшего ледника, похоже, сорвалась. Можно увидеть обломки у подножия склона. Это может быть большой кусок льда, который просто продвинулся дальше. След показывает, что он скользил по заснеженному леднику, пока не остановился», — считает Уоллер.



