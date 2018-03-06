У Трампа рассматривают новый удар по Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения удара по сирийской армии Башара Асада из-за недавних химических атак в Восточной Гуте, пишет Washington Post.



По словам официальных лиц, Трамп обсудил возможные действия в начале прошлой недели на встрече в Белом доме, в которой участвовали начальник штаба Джон Келли, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и министр обороны Джим Маттис.



Окончательное решение пока не принято.



"Трамп попросил рассмотреть возможный ответ на применение правительственной армией Сирии химического оружия под Дамаском", – отмечает издание.



По словам собеседника газеты, Маттис высказался против удара по армии Асада, Макмастер был за.

