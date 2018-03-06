Проезд по платной дороге не должен быть дороже 10 евроцентов - Новак

Стоимость проезда по концессионной дороге в Украине не должна превышать 10 евроцентов.



Об этом заявил и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак, передает "РБК-Украина".



"В Евросоюзе стоимость проезда варьируется от 10 до 30 евроцентов. Я считаю, что в Украине стоимость проезда по концессионной дороге не должна быть выше, чем 10 евроцентов", - рассказал Новак.



Чиновник отметил, что для подписания договора с частным инвестором на строительство концессионной дороги Краковец-Львов необходимо изменить законодательство в отношении концессий.



"Мы предложили изменения. Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта принял от нас проект с необходимыми изменениями. 27 февраля этот закон был принят Верховной Радой 233 голосами. К примеру, мы прописали в изменениях необходимый механизм государственных компенсаций частному инвестору в случае, если не будет обеспечен минимально необходимый трафик движения автомобилей, который позволил бы инвестору окупить свои расходы. Без гарантии такой компенсации в концессионный проект не зайдет ни один частный инвестор", - пояснил Новак.



Руководитель Укравтодора отметил, что перспективными проектами по концессионным дорогам является трасса Белая Церковь-Киев и строительство возле Львова параллельной дороги трассы Киев-Чоп.



"Есть несколько других проектов концессионных дорог, которые мы должны оценить. Например, строительство возле Львова параллельной дороги трассы Киев-Чоп. Что касается трассы Белая Церковь-Киев, то ее преимуществом является большая интенсивность движения. Поэтому этот проект может быть интересным для концессионера", - рассказал Новак.

