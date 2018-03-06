Продажа коттеджей в Одессе от компании «Золотой берег»

Компания «Золотой берег» предлагает на продажу комфортабельные и удобные коттеджи в Одессе на берегу Черного моря – это отличная возможность реализовать свою мечту всем, желающим иметь собственный домик на морском побережье. Такая недвижимость может стать как постоянным местом проживания, так и местом для летнего отдыха.



Из всех коттеджных поселков Одессы по праву лучшим считается городок «Золотой берег» http://www.zolotoybereg.com/, расположенный в самом престижном уголке города – на 16-станции Большого Фонтана, где и продает сегодня коттеджи компания с одноименным названием. Здесь, в первой линии застройки от берега, в окружении реликтового парка, разместились 25 элитных коттеджей, построенных в испанском архитектурном стиле. Каждый из них по-своему индивидуален, поскольку строился по специально разработанному проекту.



Коттеджи у моря на Золотом берегу (так называют этот район Одессы) – это роскошные виллы, площадью от 420 до 700 м.кв., приспособленные для постоянного проживания, а потому обеспечены всеми необходимыми инженерными коммуникациями – от водоснабжения до привычных для городского жителя кабельного TV и Интернета. Все дома отличаются красивой архитектурой, богатством отделки с использованием натурального дерева, мрамора и гранита, дышащей штукатурки и шелковых обоев, а также высокой функциональностью. Кроме жилых комнат, в них имеются баня и бассейн, бильярдная и гараж на два автомобиля, а также собственная терраса с видом на море.



Главные преимущества коттеджей на берегу моря в городке «Золотой берег»:



• стопроцентная завершенность строительства: они уже сданы в эксплуатацию и готовы к заселению;

• наличие управляющей компании, обслуживающей жизнедеятельность городка;

• набережная с удобным выходом на собственный благоустроенный песчаный пляж;

• отличная инфраструктура: коттеджный поселок расположен в городской черте, где имеются школы и детсады, больницы и аптеки, супермаркеты, кафе и прочие объекты, необходимые для комфортного проживания;

• ограждение территории городка с круглосуточной охраной и видеонаблюдением, что обеспечивает полную безопасность жильцов и их имущества.



Узнать актуальные цены на коттеджи в Одессе можно, обратившись в отдел продаж компании «Золотой берег».



Справка о компании



Сфера деятельности компании «Золотой берег» многогранна: помимо услуг по продаже домов, коттеджей, прочих жилых объектов, она включает в себя организацию работы ТСЖ (товариществ собственников жилья) и строительных кооперативов, оказание строительных услуг, связанных с ремонтом и некоторые другие виды работ. Сегодня компания «Золотой берег» является заметным игроком на рынке жилой недвижимости Одессы.



Контактная информация



Одесса,

ул. Золотой берег, 27,

тел.: +380487828787, +380675190745,

e-mail: info@zolotoybereg.com,

URL: http://www.zolotoybereg.com.



