За 3 года Украина сделала больше реформ, чем в предыдущие 25 - МВФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что последние полгода в Украине были очень насыщены реформами, но власти делают реформы не для Международного валютного фонда (МВФ), а для украинского народа.



"Мы делаем реформы не для МВФ, а для украинского народа и будущего моей страны. И я горжусь тем, что МВФ сказал, что в течение трех лет моего президентства мы сделали больше реформ, чем в предыдущие 25 лет", - подчеркнул П.Порошенко в интервью британскому изданию Financial Times, сообщает пресс-служба президента во вторник.



Глава государства отметил, что "последние полгода были очень насыщенные активными реформами". Он напомнил, что с сентября 2017 года Украина провела образовательную реформу, пенсионную реформу, реформу системы здравоохранения, которая в том числе касается сельской медицины и телемедицины. Также была проведена конституционная реформа в части судебной реформы, и принят новый закон о приватизации, который устанавливает прозрачные правила приватизации и возможность для инвестора использовать британскую правовую систему.



Президент также добавил, что, одновременно с масштабным реформированием украинской армии, которое требует значительных средств, Украина наращивает объемы ремонта и строительства новых дорог. Так, в 2015 году – на ремонт дорог было направлено 10 млрд. грн, в 2016 году - 20 млрд грн; в 2017 году - 30 млрд грн, в 2018 году запланировано 50 млрд грн.



"И все происходит по совершенно новой системе государственных закупок, которая экономит десятки миллиардов. Именно поэтому мы увеличили местные бюджеты в 7 раз во время децентрализации. Вот почему мы имеем небольшой экономический рост", - подытожил П.Порошенко.

