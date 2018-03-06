Порошенко прокомментировал ДТП с его кортежем

Президент Петр Порошенко выразил сожаление в связи с произошедшим в центре Киева ДТП, в результате которого его кортеж сбил пожилого пешехода. Об этом у себя в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.



По его словам, президент поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь.



"Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь", - написал он.

