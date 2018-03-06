Эштон Кутчер и Мила Кунис не оставят детям наследство - СМИ

Актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис заявили о том, что не намерены оставлять в наследство детям деньги. Об этом пишет Page Six.



"Если мои дети решать открыть бизнес, и у них будет хороший бизнес-план, я в него вложусь, но имущество они не получат", - отметил Кутчер.



Таким образом актер намерен мотивировать их зарабатывать самим и реализовываться.



По информации издания, супруги также не дарят своим детям - трехлетней дочери Уайатт и полуторагодовалому сыну Димитрию - подарки на Рождество. По мнению пары, для маленьких детей они ничего не значат.

