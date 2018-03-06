КНДР пообещала не бомбить Южную Корею и предложила отказаться от ядерных испытаний

Северная Корея готова ввести мораторий на проведение ядерных и ракетных испытаний и провести прямые переговоры с США. Об этом, как сообщает АР, заявил представитель южнокорейской делегации по итогам визита в КНДР и встречи с Ким Чен Ыном.



КНДР также пообещала не применять ядерные и обычные вооружения против Южной Кореи. В случае предоставления гарантий безопасности и нормализации отношений между Пхеньяном и Вашингтоном северокорейская сторона выразила готовность полностью отказаться от своей ядерной программы.



В конце апреля главы Северной и Южной Кореи намерены встретиться на межкорейском официальном саммите.



В 2017 году обстановка на Корейском полуострове в очередной раз обострилась из-за активных ракетных и ядерных испытаний КНДР.



Однако в своем новогоднем обращении лидер Северной Кореи Ким Чен Ын внезапно предложил отправить делегацию спортсменов и чиновников на зимнюю Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан. Власти КНДР также выступили за улучшение отношений между странами и объединение корейской нации.



После проведения первых с 2015 года переговоров власти Северной и Южной Кореи договорились об участии спортсменов обеих стран в олимпийских церемониях под единым флагом.



В 2018 году исполняется 70 лет с момента раскола Кореи на два государства — Северную и Южную Корею.

