Выборы в Италии напугали Евросоюз

Результаты выборов в парламент Италии заставили страны Евросоюза обеспокоиться будущим ЕС. Об этом пишет Euronews.



Большинство голосов избиратели отдали евроскептикам и популистам. Телеканал передает, что результаты стали шоком для Брюсселя, где опасаются усиления и распространения популистских и антимигрантских настроений. Противники евроинтеграции получили большинство голосов не только из-за проблемы мигрантов, но и из-за сложного экономического положения в стране, к которому привела политика Брюсселя.



По мнению экспертов, поражение традиционных партий свидетельствует о необходимости проведения реформ в ЕС. «Сегодня не только в Италии, но и вообще в Европе, к сожалению, лишь только популистские и правоэкстремистские партии предлагают перемены», — пояснил один из аналитиков.



По результатам подсчета 99 процентов голосов, с большим отрывом победила популистская партия «Движение пяти звезд». За нее проголосовали более 32 процентов избирателей. Для партии, созданной бывшим комиком Беппе Грилло, это стало большим успехом. На втором месте оказалась «Демократическая партия» с почти 19 процентами.



За ними следуют партии правоцентристского блока: «Лига», поддерживающая антимигрантскую политику (17, 3 процента), партия бывшего президента страны Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» (14 процентов) и националистическая «Братья Италии» (4,35 процента).

