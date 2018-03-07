"Черное зеркало" продлили на пятый сезон

Сервис Netflix продлил британский сериал-антологию по сценарию Чарли Брукера "Черное зеркало" на пятый сезон.



Сериал выходит с 2011 года и за предыдущие четыре сезона собрал огромное количество поклонников. Его эпизоды никак не связаны между собой какими-либо событиями, однако все истории объединяет тема сатирического гротеска о влиянии информационных технологий на людей, их взаимоотношения и события в мире. Первые два сезона сериала выходили на Channel 4, затем заказчиком шоу стал Netflix.



Новость о пятом сезоне появилась в официальном Twitter сериала. Там был опубликован короткий видеоролик, состоящий из кадров уже вышедших серий, с надписью в конце "Скоро вернемся". "Будущее будет еще ярче, чем раньше", - сообщается в Twitter.



О дате выхода новых серий ничего не сообщается.



Премьера четвертого сезона, состоящего из шести серий, состоялась 29 декабря 2017 года.





