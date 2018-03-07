Vivo представила безрамочный смартфон с выдвижной камерой

Китайская компания Vivo официально презентовала необычный безрамочный смартфон Apex, отличительной чертой которого является выдвижная фронтальная камера.



Как пишет Ferra, смартфон получил 5,99-дюймовый OLED-дисплей, который занимает 91% лицевой поверхности устройства. При этом толщина нижней рамки Vivo Apex составляет 4,3 мм, что является рекордом для всех серийных смартфонов. Смартфон работает на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 845.



Динамик и микрофон смартфона расположены под экраном, как и встроенный датчик отпечатков пальцев, поддерживающий технологию Half-Screen In-Display Fingerprint Scanning, благодаря которой дактилоскопическая зона занимает около трети площади дисплея.



Выдвижная камера смартфона расположена в верхней части устройства. Она имеет разрешение 8 Мп и выдвигается менее чем за секунду. После съемки сенсор возвращается на место. Такой подход позволил создателям Apex сэкономить место на лицевой панели и увеличить площадь экрана.



Отметим, что Vivo Apex был впервые продемонстрирован на прошлой неделе на выставке MWC в Барселоне. Среди прочих с ним смогли ознакомиться журналисты издания The Verge, которые записали небольшой видеообзор устройства.



В обзоре говорилось, что Apex представляет собой прототип, и компания не будет выпускать аппарат на рынок, однако теперь Vivo планирует начать производство необычного смартфона в середине марта. Сроки его выхода и примерная цена не раскрываются.



Напомним, что ранее Vivo представила первый серийный смартфон со встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев. Речь идет о модели X20 Plus UD, продажи которой на китайском рынке начались 1 февраля. Стоимость этого смартфона составляет около 560 долларов.







