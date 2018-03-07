Взрыв возле ст.м. "Лесная" совершил полицейский – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины проводили спецоперацию по задержанию торговца оружием, бывшего "беркутовца", действующего сотрудника полиции, при задержании он бросил гранату в сотрудника спецслужбы, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская.



"Это была спецоперация СБУ по задержанию торговца оружием, бывшего "беркутовца", нынешнего сотрудника полиции. В ходе задержания он бросил гранату в нашего сотрудника", - сказала она.



Е.Гитлянская добавила, что по данному факту открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По ее словам, у пострадавшего сотрудника СБУ легкие телесные повреждения.



Как сообщал отдел коммуникации полиции Киева, накануне поздно вечером в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро "Лесная", рядом с остановкой общественного транспорта, взорвался автомобиль.



Предварительно установлено, что неизвестный взорвал машину гранатой, в результате чего один человек с осколочным ранением доставлен в больницу.



На поиски злоумышленника ориентированы все патрульные наряды и оперативники столицы. Введен план "Сирена".

