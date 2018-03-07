8 марта потеплеет, но местами пройдут дожди с мокрым снегом

В ближайшие сутки, 8 марта, погоду на территории Украины будет определять теплая и влажная воздушная масса, поле пониженного давления с атмосферными фронтами, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается небольшой дождь, местами, кроме южной части, с мокрым снегом, ночью на северо-востоке умеренные осадки; днем в западной половине без существенных осадков. Ночью, утром туман, на Левобережье местами гололед; на дорогах страны, кроме юга, гололедица.



Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем от 1° мороза до 5° тепла, в южных и западных областях 6-11° тепла, в Крыму до 15°.



В Киеве в четверг ночью, утром - небольшой мокрый снег и дождь, туман, на дорогах гололедица; днем без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 14,8 градусов тепла в 2016 году, самая низкая ночью - на отметке 20,8 градусов тепла в 1964.



В пятницу, 9 марта, в западной части Украины ожидается небольшой дождь, на севере Левобережье небольшой мокрый снег, на остальной территории - без осадков. Местами во всех регионах туман. Ночью на дорогах везде, кроме юга, гололедица.



Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла, в западных и южных областях 6-11° тепла.



В Киеве в пятницу без осадков. Местами туман. Ночью на дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

