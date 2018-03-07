С начала года на водоемах Украины погибли 80 человек - ГСЧС

С начала 2018 года на водоемах Украины уже погибли около 80 человек. Об этом в среду, 7 марта, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "С начала года спасатели зафиксировали уже около 80 случаев гибели граждан на водных объектах страны", - говорится в сообщении.



Напомним, в феврале сообщалось, что в Украине на реках и озерах с начала 2018 года погибли 60 человек.



Также, по данным ведомства, этой зимой зафиксировано "большое число" пропавших без вести на водоемах рыбаков и детей. С целью предупреждения несчастных случаев спасатели патрулируют замерзшие реки и озера, призывая украинцев не выходить на тонкий и ненадежный лед.

