В Минобороны подтвердили гибель одного военного в зоне АТО

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.



"В результате обстрелов российско-оккупационных войск погиб один защитник Украины 1997 года рождения", - сообщил Д.Гуцуляк.



Всего за прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано три обстрела позиций сил АТО, из них два произошли на луганском направлении и один на донецком. Все они были прицельными. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

