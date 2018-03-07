Письмо Эйнштейна о теории относительности продано за $103 тысячи

Посвященное теории относительности письмо Эйнштейна было продано на аукционе Winner's за $103 тыс. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.







Письмо было написано в «наиболее захватывающий, волнующий период научной карьеры Эйнштейна», отмечается на сайте аукциона. Отправленное в 1928 году из Берлина письмо было посвящено теории относительности и адресовано математику Герману Мюнцу. В письме Эйнштейн описал финальные этапы развития теории. Также к письму был приложен конверт, в котором оно было отправлено.



Среди лотов аукциона были и другие письма, а также фотографии Эйнштейна. За каждый лот покупатели отдали по несколько тысяч долларов. Однако самым дорогим лотом стали выставленные на торги осенью записки, в которых Эйнштейн раскрыл секрет счастья — они обошлись покупателю в $1,5 млн.

