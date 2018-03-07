В Украине предлагают переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую

Институт национальной памяти Украины ведет дискуссии о переименовании Днепропетровской области Украины в Сичеславскую в рамках реализации законодательства о "декоммунизации". Об этом сообщили в пресс-службе института.



"Самым оптимальным, исторически и этнически обоснованным будет переименование области в Сичеславскую, так как это название будет отражать казацкий этап истории края", - отметили в пресс-службе.



Согласно украинскому законодательству, для переименования области в стране необходимо внести изменения в конституцию, поскольку названия областей перечислены в ней. Для этого не менее 150 депутатов должны внести соответствующее представление в Верховную раду.

