Путин обманул первую леди США

Президент России Владимир Путин рассказал, что он немного приврал, говоря с первой леди США Меланией Трамп о рыбалке. Этим он поделился в фильме «Миропорядок 2018».



Разговор с супругой американского президента состоялся летом 2017 года во время саммита G20 в Гамбурге, где Путин впервые встретился с четой Трампов. По его словам, одной из тем разговора стала российская природа. Президент рассказал о тиграх Дальнего Востока, о медведях Камчатки и о рыбалке в Сибири. «Ну, конечно, как в таких случаях водится, приврал немножко. Когда о рыбалке рассказываешь, разве можно не приврать», — признался глава государства.



Отвечая на вопрос журналистов о попытке завербовать собеседницу, Путин подчеркнул, что больше этим не занимается. «Я давно этим не занимаюсь. Хотя любил этим заниматься, это была моя работа в течение многих лет», — сказал он.



Фильм «Миропорядок 2018» состоит из нескольких интервью президента. В 2015 году журналисты представили другой проект о Путине: документальная лента «Президент» охватывала период с 1999 по 2014 год.

